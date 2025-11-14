Eski eşini darp etti, erkek arkadaşını bıçakladı: 11 gözaltı

Olay, 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi ve Harman Sokak çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak E. (34) önce boşandığı eşi M.K.'yı darp ederek bıçakladı. Ardından, M.K.'nın ilişki yaşadığını iddia ettiği Ercan K.'yı hedef aldı. Burak E., Tuğrul Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilin kapısını aniden açarak içeride oturan Ercan K.'ya defalarca bıçakla saldırdı.

KANLAR İÇİNDE KAÇARKEN KAZA YAPTI

Ağır yaralanan Ercan K., can havliyle aracını çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Yaklaşık 500 metre ileride, Canbay Sokak üzerinde park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durabildi. Aynı sırada darp edilen M.K. da olay yerinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K. ve ağır yaralı Ercan K., ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan K., buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

KOCAELİ VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından kaçan Burak E.'nin İstanbul'a gittiği belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarda, Burak E. ile birlikte olaya karıştığı veya yardım ettiği tespit edilen toplam 11 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili olarak gözaltına alınan kişiler hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama","6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", Yağma ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.