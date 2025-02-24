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Giriş Tarihi: 25.2.2025

Eski eşini öldürdü kayınbiraderini yaktı

Gaziantep’te Mahmut Külekçi dehşet saçtı. Boşandığı eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren saldırgan daha sonra eski kayınbiraderinin işyerine gidip onun da yüzüne yakıcı madde attı. Şüpheli kısa sürede yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eski eşini öldürdü kayınbiraderini yaktı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 38 yaşındaki Mahmut Külekçi, boşandığı 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
Olay Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Necla Özbiber, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Mahmut Külekçi'den bir süre önce boşanıp 3 çocuğunu da yanına alarak babasının evine döndü.



Dün eski kayınpederinin evine giden Külekçi, çocuklarını alıp annesinin evine götürdükten sonra yeniden eski eşinin kaldığı eve gitti. Dışarı çıkan eski eşi Necla Özbiber'e bıçakla saldırdı. Boğazına aldığı darbeyle yere yığılan kadını görenler durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı daha sonra eski kayınbiraderi Ali Özbiber'in çalıştığı işyerine giderek yüzüne yakıcı bir madde attı. Yüzünden yaralanan Özbiber hastaneye kaldırılırken zanlı Külekçi, kısa sürede yakalandı.

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Eski eşini öldürdü kayınbiraderini yaktı
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