Eski eşini öldüren adam avukatları da tehdit etmiş

Ankara'da Mehmet Eroğlu ile boşanan ve ismini Pelin Ceylan olarak değiştiren talihsiz kadın çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve cezaevinden 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikle tahliye edilen Eroğlu tarafından birçok kez tehdit edildi. Ceylan, başvuru üzerine Eroğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eroğlu, sokakta tartıştığı Ceylan'a önce maket bıçağıyla saldırırdı ardından silahla iki kez ateş etti. Eski eşini öldürdükten sonra başında bekleyen Eroğlu, tutuklanırken, Ceylan 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.



AVUKATLARI DA TEHDİT ETMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eroğlu hakkında 'Eski eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eroğlu ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Eroğlu skandal ifadeler kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını aradığını söyleyen Eroğlu, çocuklarının annelerine verilmesinin yanlış olduğunu kaydederek, "Olay yaşanmadan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını aradım ve çocuklarıma bir şey olursa sizi öldürürüm diye avukatı tehdit ettim. Ancak çocuklarım o kadında kalmaya devam etti" dedi.



'NAMUS NE ZAMANDAN BERİ KADIN CİNAYETİ OLMUŞ'

Eroğlu son sözlerinde 'Namus, ne zamandan beri kadın cinayeti olmuş' ifadelerini kullanarak, "Olay esnasında bana silah doğrulttular ama ben o adamı vurmadım. Maksadım insan öldürmek olsa onları da öldürürdüm" diye konuştu. Avukatların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'Eski eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Eroğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme, kararında sanığa herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.