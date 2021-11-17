Eski eşini öldürmüştü: 15 yıl hapis cezası aldı

Kocaeli Kartepe İlçesi Uzunçiftlik Mahallesinde 05 Ocak 2021 günü meydana gelen olayda, henüz yeni ayrılmış olduğu 3 çocuğunun annesi olan Sevda Özdemir'in evine giden İsa Kösecik, eşi ile konuşurken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, eline geçirdiği bıçak ile eski eşini bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve dehşeti yaşayan çocuklarının ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sevda Özdemir yolda yaşamını yitirdi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan İsa Kösecik ise, tutuklanarak cezaevine kondu.

15 YIL HAPİS

Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son celsesinde karar çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık İsa Kösecik katıldı. Delillerin toplandığı ve dosyanın karara bağlanacağı belirtilerek, katil zanlısı İsa Kösecik'e son sözleri soruldu. Zanlı Kösecik, "Elinde bıçak yerine keşke bir değnek falan olsaydı. İnsanın gözüne perde iniyor. İsteyerek yapmadım. Çocuklarımla ilginemek istiyorum. Bu sebeple en az ceza ile tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kösecik için "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.