Sevgilisini öldürüp canına kıydı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, birlikte yaşadığı Şule Tokel'i (56) tabancayla vurarak öldüren Aydın Aksakdemir (53) intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Aksakdemir ve Tokel, dün saat 19.00 sıralarında Balıkköy Mahallesi'ndeki apartmanın otoparkında tartışmaya başladı. Aksakdemir, bir süre sonra tabancasını çekerek Tokel'e ateş etti. Çifti ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da bu sırada seken kurşunla yaralandı. Aksakdemir, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tokel ve Aksakdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Kalfa ise Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksakdemir'in kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto ettiği ortaya çıktı.