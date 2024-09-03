Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Aydın Kuşadası'nda tartıştığı eski eşi E. D. (32) tarafından evinde pompalı tüfekle göğsünden vurulan Nebahat Y. (29) hayatını kaybetti. İddiaya göre, boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uygulayan E. D., eşki eşi Nebahat Y.'nin yaşadığı eve geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde bulunan pompalı tüfeği alan E. D., eşini göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Nebahat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan E. D. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan E.D. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.