Kadın, cama bir şey fırlattı. Adam bunun üzerine tekrar aşağı indi. Kadının saçını tutup, otobüse vurdu" dedi. Görgü tanığı kadın, "Keşke böyle olaylar olmasa, ancak her gün yeni bir şey duyuyoruz.

Eski eşini sokak ortasında dövdü | Video