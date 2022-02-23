Eski eşini sokak ortasında kurşunlayan adama en üst sınırdan ceza

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Karar öncesi görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasında, sanığın eski eşine birden fazla ateş ettiği belirtilerek, sol göğüs altından ve karnından yaralanan kadının hayati tehlike geçirdiği vurgulandı.

AİLE BAKANLIĞI EN YÜKSEK CEZAYI İSTEDİ

Olaydan sonra 9 gün komada kalan mağdur kadın Nermin Uzun da sanığın cezalandırılmasını istedi.



Nermin Uzun'un avukatı ile davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, üst sınırdan ceza verilmesini, indirim yapılmamasını talep etti.

"KEŞKE OLMASAYDI, PİŞMANIM"

Sanık Mahir Arslan ise savcının mütalaasına kabul etmediğini söyledi. Arslan, "Olay keşke olmasaydı. Pişmanım, başka söyleyeceğim bir husus yoktur" diye konuştu.



Arslan'ın avukatı, "Pişmanlığını belirtmiştir. Bu nedenle haksız tahrik hükümleri ve takdiri indirim uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.



Karar öncesi son sözü sorulan sanık, "Olay namus meselesine döndüğü için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım" ifadesini kullandı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahir Arslan'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapse mahkum etti. Heyet, cezada iyi hal indirimi yapmadı.



Nermin Uzun, Mahir Arslan hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırmış, ancak Arslan 21 Mayıs 2021'de Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi, Arda Caddesinde eski eşini kurşunlamıştı.