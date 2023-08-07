Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cezaevinden çıkan M.Ü. (36), iki yıl önce boşandığı eşi Esma Kalander'i (32) sokak ortasında öldürdü. M.Ü., 2 yıl önce 3 çocuk annesi Esma Kalander'den boşandı. Genç kadın ailesinin yanında kalmaya başladı. Kalender dün markete gitmek için evden çıktı.Evden yaklaşık 100 metre ileride pusuda bekleyen M.Ü., Kalander'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Kalander kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası alan M.Ü.'nün pandemi nedeniyle denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı ifade edildi.