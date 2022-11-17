Eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle katletti

Manisa'nınŞehzadeler ilçesinde 6 ay önce boşandığı eski eşi Hülya Alkan'ı pompalı tüfekle öldüren Ali Alkan, daha sonra intihara teşebbüs etti. Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde Ali Alkan (40) ile eski eşi Hülya Alkan (35) arasında tartışma çıktı. Bu sırada yere yatırdığı kadına yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Ali Alkan aynı tüfekle kendisini de vurdu. Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, Ali Alkan'ı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Ali Alkan ile 3 çocuk annesi Hülya Alkan'ın yaklaşık 6 ay önce boşandığı, akraba oldukları için aynı soyadını taşımaya devam ettikleri öğrenildi.