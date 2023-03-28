Haberler Yaşam Haberleri Eski eşini ve arkadaşını öldüren polis memurundan ilginç savunma “Öldürmemek için profesyonelliğimi korudum”
Giriş Tarihi: 28.3.2023 15:01 Son Güncelleme: 28.3.2023 15:19

Eski eşini ve arkadaşını öldüren polis memurundan ilginç savunma “Öldürmemek için profesyonelliğimi korudum”

Bursa’da 1 yıl önce trafikte aracını durdurduğu eski eşi 45 yaşındaki Yasemin Ağır’ı ve yanındaki arkadaşı 49 yaşındaki Yahya Aydın’ı cadde ortasında tabanca vurarak öldüren Polis Memuru 50 yaşındaki Bilal Ağır’ın yargılanmasına devam edildi. Bilal Ağır, görülen son davada yaptığı savunmada, “İkisinin de ölmemesi için olayın son anına kadar profesyonelliğimi korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim” dedi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Eski eşini ve arkadaşını öldüren polis memurundan ilginç savunma “Öldürmemek için profesyonelliğimi korudum”

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz 12 Şubat günü içerisinde eşinin bulunduğu otomobili trafikte durduran Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis memuru Bilal Ağır, bir süre tartıştığı eski eşi Yasemin Ağır'ı ve yanındaki Yahya Aydın'ı sokak ortasında tabanca vurarak öldürmüştü. Alış veriş merkezlerinin bulunduğu kalabalık bölgede yaşanan olayda bir vatandaş ise seken kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı. Cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan Bilal Ağır, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmasında ilginç bir savunmaya imza attı.

"PROFESYÖNELLİĞİMİ KORUDUM"

Duruşmada tanık beyanlarına karşı kendini savunan Bilal Ağır verdiği ifadede, "Yaklaşık 32 yıllık polis memuru olarak görev yapıyorum. eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Maktul Yahya Aydın'ın üzerinde silah olduğunu düşündüm. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim" dedi.

Mahkeme heyeti, Sanığın tutukluluğunun devamına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı Haziran ayına erteledi.

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Eski eşini ve arkadaşını öldüren polis memurundan ilginç savunma “Öldürmemek için profesyonelliğimi korudum”
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