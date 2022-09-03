Haberler Yaşam Haberleri Eski eşini ve kendini öldürdü
Giriş Tarihi: 4.9.2022

Eski eşini ve kendini öldürdü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Eski eşini ve kendini öldürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Fadime Cuma (40), önceki gün akşam saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Bir süre yürüdükten sonra karşısında boşandığı eşi Kahraman Çetinkaya'yı gördü. Çetinkaya kısa süren tartışmanın ardından, yanındaki silahı çıkarıp Fadime Cuma'yı başından vurdu. Ardından Çetinkaya kendine ateş etti. Çalıştığı hastaneye kaldırılan Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kahraman Çetinkaya'da dün sabah öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gönül Dağı Dilek neden öldü, Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim gelecek, hangi oyuncu oynayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı! ‘Meydan okudular!’
Masterchef Türkiye ana kadroya kim girdi? 3 Eylül Masterchef yedeklerden ana kadroya giren 2. yedek kim oldu?
EMEKLİLERE MÜJDE: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
YKS EK TERCİH 2022 tarihleri belli oldu mu, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite 2. tercihler ve boş kontenjanlar listesi!
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
İstanbul Havalimanı'nı diline dolayan İsmail Saymaz Almanya'da havalimanı kaosu ile yüzleşti! Valizini dakikalarca alamadı, yorum yağdı
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşini ve kendini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA