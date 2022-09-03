Eski eşini ve kendini öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Fadime Cuma (40), önceki gün akşam saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Bir süre yürüdükten sonra karşısında boşandığı eşi Kahraman Çetinkaya'yı gördü. Çetinkaya kısa süren tartışmanın ardından, yanındaki silahı çıkarıp Fadime Cuma'yı başından vurdu. Ardından Çetinkaya kendine ateş etti. Çalıştığı hastaneye kaldırılan Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kahraman Çetinkaya'da dün sabah öldü.