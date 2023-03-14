Eski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı

Olay, pazar günü saat 19.45 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 sokakta meydana geldi. Davut Yiğitoğlu, sokakta karşılaştığı eski eşi Seher Genç (31) ve annesi Aysel Genç ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında belinden tabancasını çıkaran Yiğitoğlu, eski eşini karnından, eski kayınvalidesini ise başından vurdu. Anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan anne Aysel G. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE ÖLDÜ, KIZININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Eski damadı tarafından tabancayla başından vurulan Aysel Genç, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Seher Genç'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ DAMAT TUTUKLANDI

Olay yerinden otomobille kaçan Davut Yiğitoğlu, bir süre sonra polise teslim oldu. Şüpheli ilk ifadesinde boşanma meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında eski eşi ile kayınvalidesine ateş açtığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Davut Yiğitoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.