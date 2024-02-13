Eski eşinin boğazını kesti

Beste Ayşegül Yeşilyurt cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul Maltepe'de yaşayan Erkan M. (34), 7 yaşındaki kızının annesi olan eski eşi Yeşilyurt'a, barışmak için buluşma teklifinde bulundu. Yeşilyurt, 1.5 yıl önce boşandığı eşinin buluşma teklifini kabul ederek belirlenen adrese gitti. Erkan M. ile Beste Yeşilyurt arasında tartışma çıktı. Tartışmada eline cam kırıkları geçiren Erkan M. kadının boğazında derin kesikler açtı. Ağır yaralanan Beste Yeşilyurt hayatını kaybetti.Eşini katleden cani, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Erkan M.'yi gözaltına aldı. Talihsiz kadının acılı annesi Meltem Yeşilyurt, "Kızım 1.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı için boşandı. Eski kocası tekrar barışmak istiyordu. Bir erkek arkadaşı vardı, o bu durumu öğrenince ikisi arasında sorun çıktı. Olay günü ikisi birden evdelermiş, ne yaptılar ne ettiler bilmem ama kızımı canından ettiler. Kızıma bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Cezalarını çeksin istiyorum" dedi.