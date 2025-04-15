Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü

Ankara'da, Hidayet Çalman adlı kişi eski eşinin erkek arkadaşı İlker Bekdaş'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Sincan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Çalman., boşandığı eşi P.İ.'nin erkek arkadaşı Bekdaş'ı silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, vücuduna 5 kurşun isabet eden Bekdaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bekdaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlenen Hidayet Çalman, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çalman'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.