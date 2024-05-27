Eski eşinin nişanlanacağını öğrendi katliam yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz akşam cinnet getiren Aytunç Ç. (34), eski eşi, kayınbiraderi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Aytunç Ç.'nin eski eşi Nagihan Can'ın (32) başka biriyle önümüzdeki günlerde nişanlanacağını öğrenince öfkeden deliye dönerek eski eşiyle birlikte, kayınvalidesi Fatma Can'ı (62) ve kayınbiraderi İbrahim Can'ı (39) bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Aytunç Ç.'nin 6 yıl önce boşandığı Nagihan Can'dan 2 çocuğu olduğu belirtildi. Eski eşinin evlilik hazırlığında olduğunu duyunca Nagihan Can'ın annesi Fatma Can ile birlikte yaşadığı eve giderek konuştuğu ancak bu karardan vazgeçiremeyince dehşet saçtığı bildirildi. Aytunç Ç.'nin evden yaralı halde kaçarak yakındaki çiğköfte dükkânına sığınıp yardım isteyen eski kayınvalidesi Fatma Can'ı ise işyerinde bulunan bıçakla öldürdüğü anlaşıldı.Aytunç Ç. ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Nagihan Can, boşandığım eski eşim. Eski eşimin nişanlanacağını öğrendim. Bu konu ile ilgili görüşmek üzere eski eşimin Ziya Gökalp Mahallesi'nde annesiyle beraber yaşadığı eve yanıma bıçak da alarak gittim. Buradaki tartışmada eski eşim, eski kayınvalidem ve eski kayınbiraderimi bıçakladım. Cinayetleri işlediğim bıçağı olay yerinde düşürdüm. Eski kayınvalidem evden yaralı olarak bitişikte bulunan fast food dükkânına yardım istemek için gitti. Onu takip ettim. Bu dükkândan başka bir bıçak aldım. Bu bıçakla eski kayınvalidemi bıçaklamaya devam ettim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım" ifadelerini kullandı. Aytunç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.