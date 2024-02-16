Eski eşinin öldürdüğü polis memuru Sevda Kuş’un: Bu adam ya beni ya da kızımı öldürecek

Edirne'de görev yapan komiser 8 yaşında kızları bulunan Ali Yılmaz ve polis memuru Sevda Kuş, 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrıldı. Ayrılmaların ardından Ali Yılmaz, Sevda Kuş'u kıskançlık yüzünden tehdit edip rahatsız etmeye başladı. Süloğlu ilçesinde görevli katil zanlısı Ali Yılmaz, dün akşam saatlerinde Sevda Kuş'un Fatih Mahallesi'nde yaşadığı polis lojmanlarına geldi.

'KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'

Eve girip eski eşinle tartışan Ali Yılmaz, belindeki silahı çıkarıp 8 yaşındaki kızlarının gözü önünde Sevda Kuş'un kalbine ateş yaraladı. Daha sonra çıplak ayakla evden kaçan cani komiser Yılmaz'ı polis ekipleri bir cami avlusuna saklanmış şekilde kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Sevda Kuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'TÖREN DÜZENLENDİ'

Sevda Kuş için görev yaptığı emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karabulun, Sevda Kuş, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Polis memuru Sevda Kuş için Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen tören, saygı duruşu ve öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

'GÖZYAŞLARI SEL OLDU'

Gözyaşlarının sel olduğu törende, annesi ve 8 yaşındaki kızı, yakınları, Sevda Kuş'un al bayrağa sarılı naaşının bulunduğu tabutuna sarılarak ağladı. Ardından konuşma yapmak için kürsüye gelen Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'da, duygulanarak konuşmasını yarım bırakarak gözyaşına boğuldu.

'BU ADAM YA BENİ YADA KIZIMI ÖLDÜRECEK'

Eski eşi tarafından katledilen Sevda Kuş'un, arkadaşlarına aralarında yaşanan tartışmalardan bahsedip, "Bu adam ya beni ya da çocuğumu öldürecek "dediği öğrenildi. Kurum içinde disiplin, uyarı ve görev yeri değişikliği gibi aldığı cezalarla da dosyası kabarık olan katil zanlısı Ali Yılmaz'ın, 2 yıl önce boşanmalarına rağmen Sevda Kuş'u, sürekli rahatsız ettiği ifade edildi. Sevda Kuş'un cenazesi düzenlenen törenin ardından ikindi namazı sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine gönderildi. Gözaltına alınan katil zanlısı Ali Yılmaz'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.