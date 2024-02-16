Eski eşinin öldürdüğü polis toprağa verildi

Edirne'de dün akşam saatlerinde 8 yaşındaki kızıyla birlikte oturduğu evinde eski eşi tarafından kalbine sıkılan kurşunla öldürülen polis memuru Sevda Kuş'un (37) sürekli tehdit edildiği öğrenildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi'nde görevli Sevda Kuş'un arkadaşlarına, "Bu adam ya beni ya da kızımı öldürecek "dediği bildirildi. Sevda Kuş için görev yaptığı emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karabulun, Sevda Kuş, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.