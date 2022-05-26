Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Erdönmez, Ayhan Görgülü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi. Savcı, görüşünü tekrarlayarak sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı da cinayetin tasarlama sonucu işlenmediğini ileri sürerek, mahkemenin vereceği kararda tahrik hükümlerini uygulamasını talep etti. Müşteki avukatı ise savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini, cezada indirim uygulanmamasını istedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamil Erdönmez'i 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada indirim hükümleri uygulanmadı.