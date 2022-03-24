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Giriş Tarihi: 24.3.2022 14:55 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:08

Eski eşinin sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Eski eşinin sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis!

İstanbul Bağcılar'da eski eşi Emine K.'nin sevgilisi olan market çalışanı 32 yaşındaki İkram Özer'i silahla öldüren, olay yerindeki bir vatandaşın da yaralanmasına neden olan sanık Özcan Daşdemir (34) hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanığı hiçbir indirim uygulamayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olaya 5 Ekim 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. İddialara göre sanık Özcan Daşdemir eski eşi Emine K. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü İkram Özer'i silahla ateş ederek öldürdü. Olayda müşteki Resul Kavak ise yaralandı.

CİNAYET SİLAHI FACEBOOK'TAN

Olayla ilgili ilk duruşmada savunma yapan sanık Özcan Daşdemir silahı Facebook üzerinden satın aldığını ifade ederek "Eski eşimden olan çocuklarımın velayeti bendeydi. İkram'ın yanına giderek, Emine Kaplan'ın eski eşim olduğunu, onunla görüşmem gerektiğini ve sosyal hizmetlerden görevlilerin çocukları alacağını söyledim. Bana 'bana ne senin çocuklarından, defol git' dedi. İkram elini cebine attı, maket bıçağı çıkardı. Bana 'bu kadınla 1.5 senedir beraberim, yeni mi aklına düştü' diyerek, elindeki bıçakla oynamaya başladı. Bunun üzerine polis çağırın diyerek, belimdeki silahı çıkarttım ve bir el yere ateş ettim" demişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanık Daşdemir'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "Olası kast ile kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Sanık Daşdemir mütalaaya katılmadıklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRLDI

Mahkeme heyeti ise oy çokluğu ile verdiği kararında Özcan Daşdemir'i maktul İkram Özer'e karşı eyleminden dolayı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Üye hakimlerden biri ise suçun tasarlanarak işlendiğini belirterek karara şerh koydu. Sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı. Sanık Daşdemir'e müşteki Resul Kavak'a yönelik eyleminden dolayı ise "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

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Eski eşinin sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis!
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