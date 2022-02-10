Eski eşinin sevgilisini öldürmüştü: O davada flaş gelişme!

Olaya 5 Ekim 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. İddialara göre sanık Özcan Daşdemir eski eşi Emine K. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü İkram Özer'i silahla ateş ederek öldürdü. Olayda müşteki Resul Kavak'ın yaralandığı belirtildi.



CİNAYET SİLAHI FACEBOOKTAN



Olayla ilgili ilk duruşmada savunma yapan sanık Özcan Daşdemir silahı Facebook üzerinden satın aldığını ifade ederek "Eski eşimden olan çocuklarımın velayeti bendeydi. İkram'ın yanına giderek, Emine Kaplan'ın eski eşim olduğunu, onunla görüşmem gerektiğini ve sosyal hizmetlerden görevlilerin çocukları alacağını söyledim. Bana 'bana ne senin çocuklarından, defol git' dedi. İkram elini cebine attı, maket bıçağı çıkardı. Bana 'bu kadınla 1.5 senedir beraberim, yeni mi aklına düştü' diyerek, elindeki bıçakla oynamaya başladı. Bunun üzerine polis çağırın diyerek, belimdeki silahı çıkarttım ve bir el yere ateş ettim" demişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



DURUŞMA ERTELENDİ



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık Daşdemir'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "olası kast ile kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.