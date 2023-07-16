Eski eşinin silahla yaraladığı kadının isyanı: Ölmek istemiyorum

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Haziran'da belediyede çalışan iki çocuk annesi Aysel Aydemir (37) saat 06.40 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktı. Aydemir yolda yürürken evinin yakınında park halinde duran bir aracın içinde TIR şoförü olan eski eşi Ferhat B.'yi (43) fark etti. Daha sonra araçtan elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Ferhat B., "Demek ki beni şikâyet edersin" dedikten sonra Aydemir'in "Sakin ol" demesine aldırış etmeden etrafa rast ele ateş etti.Ferhat B., daha sonra pompalıyı Aydemir'in kafasına doğrultarak ateş etmek istedi ancak tüfek tutukluk yaptı. Tüfeğin tutukluk yaptığını fark eden Aydemir koşarak kaçmaya başladı istedi. Ferhat B., kaçmaya çalışırken yere düşen Aydemir'e belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Talihsiz kadın iki bacağından yaralandı. Ferhat B. tabancasındaki kurşunlar bitince aracına atlayarak kaçtı. Aydemir hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Aydemir'in şikâyeti üzerine harekete geçen polis, Ferhat B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ferhat B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olayın etkisinden hâlâ kurtulamadığını belirten Aydemir yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Eğer pompalı tüfek tutukluk yapmasaydı yüzüme ateş edecekti. Şu an ben hayatta olmayabilirdim. Evimin bulunduğu sokağa iki silah ve bir torba mermiyle gelmiş. Bu insan cezaevinden çıkarsa beni öldürebilir. Bu nedenle en ağır cezayı almasını istiyorum. Ölmek istemiyorum. Şu an vücudumda mermilerin isabet ettiği yerlerde yaralar var. Bir tane kemik kırığım var. Saldırı olayını gerçekleştirmeden önce de sosyal medya hesabından el bombalı hikâyeler atıyordu."