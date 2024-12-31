Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı

Antalya'da motosiklet tamirciliği yapan Gürhan Üzer (42) ile eşi Pınar Zorlu (36), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen 11 Aralık'ta boşandı. Geçimini sağlamak için çalışan Pınar Zorlu, dün sabah işe gitmek için yola çıktı. Ancak saat 08.30 sıralarında İsmet Gökşen Caddesi'nde, motosikletle Pınar Zorlu'nun arkasından gelen Gürhan Üzer, genç kadını kovalamaya başladı. Cadde üzerindeki bir binanın arka tarafında sıkıştırdığı Zorlu'nun üzerine plastik bir kovayla getirdiği benzini döken Gürhan Üzer, ardından da çakmağı çakıp ateşe verdi.Gürhan Üzer olay yerine geldiği motosikletle kaçarken, çevredeki vatandaşlar vücudu alev alan kadına yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yüzü, saçları, elleri ve ayaklarında ağır yanıklar oluşan Pınar Zorlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, buradaki yanık merkezinde tedavi altına alındı.Polis, Pınar Zorlu'nun yanan montu, ayakkabıları ve benzin kovasını delil olarak topladı. Kaçan saldırgan ise Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir okulun yanında yakalandı. Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Gürhan Üzer ifadesinde, eski eşi Pınar Zorlu ile boşandıktan sonra tavırlarının değiştiğini ve çocuğunu göstermediğini öne sürdü. Benzini de giderken bir akaryakıt istasyonundan aldığını söyledi. Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.Pınar Zorlu'ya yangın tüpüyle müdahale ederek söndüren esnaf Mesut Avgın, "Sabah dükkânı düzenlerken tartışma ve çığlık sesleri duydum. Seslerin geldiği yöne bakınca, bir adamın bir kadının üzerine bir şey döktüğünü ve çakmağı çaktığını, ardından da bir alev topu gördüm. Hemen yangın tüpünü alıp müdahale ettim. Kadın yanmıştı" dedi.