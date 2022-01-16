Eski eşiyle görüştüğü için katletti

Bursa'da, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Orcay Korku, 31 yaşındaki eşi Gözde Korku ile tartıştıktan sonra eşini öldürüp intihara kalkışmıştı. Beyin ölümü gerçekleşen Orcay Korku'nun tedavisi hastanede sürüyor. Olay anında Gözde Korku'nun anne ve babasının da evde olduğu ortaya çıktı. Acılı anne-baba, kızlarının kıskançlık cinayetine kurban gittiğini söyledi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu gözü yaşlı anne-baba, damatlarının kızları Gözde'yi eski eşiyle görüştüğü için kıskandığını, bu nedenle aralarında kavga yaşandığını söyledi. Çift, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiğini, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade etti.