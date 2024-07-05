Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü

Kanlı olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta meydana geldi. Peş peşe silah sesi duyup sokağa çıkanlar, bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan Orhan Murat'ın hayati fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Murat, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçedeki bir otelde aşçı olarak çalıştığı belirtilen Murat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Murat'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen ve saldırıdan yara almadan kurtulan Derya B., sinir krizi geçirdi. Derya B. de aynı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.