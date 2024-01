Eski Federasyon Başkanına ağır suçlama: 280 yıl hapsi isteniyor

MUHATAP BULAMAYINCA ARKADAŞLARINDAN PARA ALIP DÖNDÜLER

Hamit Y. ve Aziz C., Katar'da, Tanrıverdi'nin kendilerini karşılamasını beklerken, Tanrıverdi'nin gelmemesi üzerine 5 gün boyunca Katar'da mahsur kaldı. Paraları olmayan Hamit Y. ve Aziz C., arkadaşlarını arayarak dönüş bileti için para istedi. Arkadaşlarının 15 bin lira göndermesi üzerine Türkiye'ye geri döndü. Hamit T. ve Aziz C., Türkiye'ye döndükten sonra Tanrıverdi'nin ofisine gitti. Ofiste Hamit T. ve Aziz C.'yi karşılayan H.T., Tanrıverdi'nin ofiste olmadığını, paralarla birlikte kaçtığını söyledi.

280 YIL İSTENDİ

Hamit T. ve Aziz C., Tanrıverdi'nin kaçmasının ardından 26 inşaat işçisi arkadaşı ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Bektaş Tanrıverdi ile Aziz C. ve müşteki sanık olarak yer alan Hamit T. ve H.T. hakkında 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından 280 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.