Eski Federasyon Başkanına ağır suçlama: 280 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da Türkiye Kültür Turizm ve Kalkınma Federasyonu eski Başkanı Bektaş Tanrıverdi, inşaat sektöründe çalışan usta, kalıp ustası, boyacı ve demircilere Katar'da bulunan bir inşaat için çalışma ekibi kurulacağını söyleyerek 500 dolay karşılığında Katar'a işçi olarak götürme teklifinde bulundu. Tanrıverdi iddiaya göre 30 kişiye, pasaport, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, adli sicil belgesi ve Hepatit A aşısı kartı ile Ankara'ya gelmesini istedi. 35 işçi Trabzon'dan istenen evraklarla Ankara'ya geldi.

2 İŞÇİ KATAR'A GİTTİ

Tanrıverdi'nin işçileri ofisine çağırması üzerine evraklar vererek doldurmasını istedi. Tanrıverdi ofisinde yanında olan H.T.'nin devlet görevlisi olduğunu söyleyerek güven sağlaması üzerine işçilerden 500'er dolar ve pasaportlarını aldı. Bir süre sonra Tanrıverdi, işçilere biletlerini aldığına dair mesaj gönderdi. Bilet rezervasyon kodlarını alan işçiler beklemeye başladı. Hamit Y. ile Aziz C., Tanrıverdi'nin kendilerini karşılamasını bekleyerek Katar'a gitti.