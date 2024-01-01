Eski Federasyon Başkanına ağır suçlama: 280 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da Türkiye Kültür Turizm ve Kalkınma Federasyonu eski Başkanı Bektaş Tanrıverdi, inşaat sektöründe çalışan usta, kalıp ustası, boyacı ve demircilere Katar'da bulunan bir inşaat için çalışma ekibi kurulacağını söyleyerek 500 dolay karşılığında Katar'a işçi olarak götürme teklifinde bulundu. Tanrıverdi iddiaya göre 30 kişiye, pasaport, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, adli sicil belgesi ve Hepatit A aşısı kartı ile Ankara'ya gelmesini istedi. 35 işçi Trabzon'dan istenen evraklarla Ankara'ya geldi.
2 İŞÇİ KATAR'A GİTTİ
Tanrıverdi'nin işçileri ofisine çağırması üzerine evraklar vererek doldurmasını istedi. Tanrıverdi ofisinde yanında olan H.T.'nin devlet görevlisi olduğunu söyleyerek güven sağlaması üzerine işçilerden 500'er dolar ve pasaportlarını aldı. Bir süre sonra Tanrıverdi, işçilere biletlerini aldığına dair mesaj gönderdi. Bilet rezervasyon kodlarını alan işçiler beklemeye başladı. Hamit Y. ile Aziz C., Tanrıverdi'nin kendilerini karşılamasını bekleyerek Katar'a gitti.
MUHATAP BULAMAYINCA ARKADAŞLARINDAN PARA ALIP DÖNDÜLER
Hamit Y. ve Aziz C., Katar'da, Tanrıverdi'nin kendilerini karşılamasını beklerken, Tanrıverdi'nin gelmemesi üzerine 5 gün boyunca Katar'da mahsur kaldı. Paraları olmayan Hamit Y. ve Aziz C., arkadaşlarını arayarak dönüş bileti için para istedi. Arkadaşlarının 15 bin lira göndermesi üzerine Türkiye'ye geri döndü. Hamit T. ve Aziz C., Türkiye'ye döndükten sonra Tanrıverdi'nin ofisine gitti. Ofiste Hamit T. ve Aziz C.'yi karşılayan H.T., Tanrıverdi'nin ofiste olmadığını, paralarla birlikte kaçtığını söyledi.
280 YIL İSTENDİ
Hamit T. ve Aziz C., Tanrıverdi'nin kaçmasının ardından 26 inşaat işçisi arkadaşı ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Bektaş Tanrıverdi ile Aziz C. ve müşteki sanık olarak yer alan Hamit T. ve H.T. hakkında 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından 280 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
DEVLET GÖREVLİLERİNİ TANIDIKLARINI SÖYLEYEREK GÜVEN KAZANDILAR
İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde dolandırıcılık maksadıyla hareket ederek müştekileri Katar'a işçi olarak götüreceklerini söyledikleri, buna dair sözleşme imzalatıp her birinden gerekli belgeler adı altında bir kısım belgeler alıp adlarına uçak biletleri alındığını söyleyip sistemden görmelerini sağladıkları kaydedildi. Şüpheli H.T.'nin devlet görevlisi olduğunu, bir sorun yaşamayacaklarını, birçok devlet adamını tanıdıklarını söyleyerek güvenini kazandıklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, hileli yollarla müştekilerin her birinden 500'er dolar alarak, müştekileri aldatarak kendilerine menfaat sağladıkları belirtildi. İddianamede, sistemde görülen uçak biletlerini iptal ettikleri, şüphelilerin bu eylemlerinin Bektaş Tanrıverdi'nin şirketinde iş yeri ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri anlatıldı. Hazırlanan iddianamede Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.