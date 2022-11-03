Eski Fenerbahçe’li futbolcu Van Der Wiel’in dolandırılmıştı: O davada karar çıktı!

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafları avukatları temsil etti. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini belirterek şikayetçi Wiel'in imaj danışmanlık amacıyla sanıklarla tanıştığı, sanıkların kendilerini Tarabya Otelin sahibi olarak ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını kaydetti.
MÜTALAA VERİLDİ
Sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanının amcası olduğunu ve kendisine Türkiye'nin tanıtımı için para verdiğini, bu şekilde dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini, Floyd'u da getirebileceğini söylediği anlatılan mütalaada, sanık Ümit'in kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı siteden villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin euro para aldığı öne sürüldü.
Savcı, sanıkların şikayetçiyle tanıştıkları andan itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçinin yabancı olmasından ve kendilerini olduklarından farklı tanıtarak hileli hareketlerle "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan 5 yıldan 17 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların "Tehdit" suçuna ilişkin ise yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesi talep edildi.
DÜŞME KARARI TALEP EDİLDİ
Gregory Kurtley Van der Wiel'in avukatı, sanıkların mütalaadaki gibi cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise davanın soyut iddialara dayandığını, somut delil olmadığını belirterek dava hakkında düşme kararı, aksi takdirde sanıkların beraatlerine karar verilmesini talep etti.
31 MİLYON ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanıkların "Kamu görevlisi tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanıklara elde edilen menfaatin 2 katı olan suç tarihi olan 14 aralık 2016 tarihine göre 1 milyon 529 bin 450 gün adli para cezası verdi. Sanıkların bu suçu birden fazla işlediklerini dikkate alan heyet, cezayı artırdı ve daha sonra duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle indirim yaparak netice olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası ve 31 milyon 863 bin 520 TL adli para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.