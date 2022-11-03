Eski Fenerbahçe’li futbolcu Van Der Wiel’in dolandırılmıştı: O davada karar çıktı!

MÜTALAA VERİLDİ

Sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanının amcası olduğunu ve kendisine Türkiye'nin tanıtımı için para verdiğini, bu şekilde dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini, Floyd'u da getirebileceğini söylediği anlatılan mütalaada, sanık Ümit'in kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı siteden villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin euro para aldığı öne sürüldü.