Eski futbolcunun oğlu cinayete kurban gitti

Antalya'da restoran işletmecisi Haluk Altın (45) tabancayla vurularak öldürüldü. Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun Bulut (38), işletme sahibi Haluk Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından mekandan ayrılan Ceyhun Bulut, bir süre sonra geri geldi ve Haluk Altın'a tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Ceyhun Bulut polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi.