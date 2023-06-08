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Giriş Tarihi: 8.6.2023 19:07 Son Güncelleme: 8.6.2023 20:27

Eski Gazi Üniversitesi rektörüne 3 yıl 9 ay ceza

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber’e ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski Gazi Üniversitesi rektörüne 3 yıl 9 ay ceza

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber, 17 Ağustos 2016 tarihinde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büyükberber, savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleyman Büyükberber hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçlamasıyla dava açmıştı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Büyükberber'in üniversitede işe aldığı 190 kişinin FETÖ ile irtibatlı oldukları için 190'ının da örgüt üyeliğinden KHK ile ihraç edildiği belirtilmişti.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Büyükberber ve taraf avukatları hazır bulundu. Büyükberber savunmasında, hakkındaki iddiaları reddederek iddiaların temelsiz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Eski Gazi Üniversitesi rektörüne 3 yıl 9 ay ceza
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