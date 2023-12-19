Haberler Yaşam Haberleri Eski hastanedeki yangın sürüyor: Tüm bina alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 19.12.2023 19:47 Son Güncelleme: 19.12.2023 19:48

Eski hastanedeki yangın sürüyor: Tüm bina alevlere teslim oldu

Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA’nın müdahalesi devam ederken, havadan da müdahale yapılacağı öğrenildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, içeride meydana gelen patlamalar sürüyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eski hastanedeki yangın sürüyor: Tüm bina alevlere teslim oldu

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Hastanenin deposunda çıkan yangın, tüm binayı sardı.



PATLAMA OLUYOR

Depoda bulunan kimyasallardan kaynaklı birden fazla patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) da yangına destek vermeye başladı.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, hastanenin içerisinden patlamalar gelmeye devam ediyor. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Eski hastanedeki yangın sürüyor: Tüm bina alevlere teslim oldu
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