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Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:29 Son Güncelleme: 13.12.2022 12:47

Eski HDP Adıyaman İl Başkanı'na terör suçundan hapis cezası

Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Eski HDP Adıyaman İl Başkanı’na terör suçundan hapis cezası

Tutuklu bulunan eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Varol cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Kendi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Varol, beraatını istedi ancak mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği Varol'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet Varol 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Eski HDP Adıyaman İl Başkanı'na terör suçundan hapis cezası
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