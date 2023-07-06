Eski hostes eşini 16 bıçak darbesi ile öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapsi mahkum oldu

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Anne Gülşen, babası Rüşen Şimşek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Aile avukatı ise sanığın ayrıldığı eşi çocuğunun annesin1 16 bıçak darbesi ile öldürdüğünü dikkat çekerek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek hiçbir indirim uygulanmamasını indirim uygulanmamasını istedi. Son sözlerin ardından mahkeme karar için duruşmaya kısa süre ara verdi.

MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLDU

Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanık Erhan Onur Eldemir'i boşandığı eşi Ayşegül Şimşek'i 16 bıçak darbesi ile öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Cinayet zanlısı kara karşısında şok yaşadı. Uzun süre konuşamadı. Anne Gülşen, babası Rüşen Şimşek "Karar içimizdeki ateşe su serpti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Ayşegül Şimşek'in babası Ruşen Şimşek, "Bir tek benim kızım için değil ben bütün kız çocuklarının hakkını savunuyorum. Adalet yerini buldu. Arkamızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çocuğa biz gül gibi bakıyoruz" dedi.

'RAHAT UYU KIZIM KANIN YERDE KALMADI'

Kararın ardından Şimşek ailesi avukatları ve "Önce Kadın ve Çocuklar Derneği" üyesi avukatlar birlikte açıklama yaptı. Kızını kanını yerde kalmadığını belirten acılı anne, "Bu kara içimizdeki ateşi biraz olsun söndürdü. Kızımın kanı yerde kalmadı. Katil hak ettiği cezayı aldı. Kızımın emaneti torunuma ben sonuna kadar bakacağım" dedi. Baba Rüşen Şimşek ise, "Cinayetin ardından ilk kez bu gece rahat uyuyacağım. Torunum her sabah kahvaltıda sofraya bir fazla bardak koyarak, 'Annem gelecek. O bardan annemin' diyor" dedi. Aile avukatları da sanığın indirimsiz müebbet hapis cezası aldığına dikkat çekti.

'KIZIMI GERİ GETİRMEZ AMA O RAHAT UYUSUN'

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek, sanığın çocuğu göstermediği iddialarının yalan olduğunu belirterek, "Bizim çocuğu göstermeme şartımız yoktu. Ama kendisi görmek istemedi. Çocuğun annesini katletti. Adalet yerini buldu. Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmasın. Çocuk her gün sabah kalkıyor, 'Annem gelecek çay içeceğiz yemek yiyeceğiz' diyerek sofraya bardak koyuyor. Ağlamadığı gün yok. Annesini bekliyor. Bayramda annesinin mezarı başında 'Anneciğim seni kim öldürdü' diyerek ağladı" diye konuştu.

'EKSTRA AĞIR CEZA ALMASINI TALEP EDECEĞİZ'

Duruşma sonrasında Şimşek ailesi ve avukatları, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Av. Semih Altın ise, " Mahkeme indirim uygulamadı ve adalet yerini buldu. Sanık zaten hiçbir indirimi hak etmiyordu ve gereken ceza gereken şekilde verildi. Adalet tesis edildiği için vicdanen de çok mutluyuz. Sanık hak ettiği cezayı aldı ama tecavüz ile ilgili kısımdan da daha fazla ceza geliyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunarak gizli tanıklarımızın dinlenmesini, tecavüz olayının açığa çıkmasını ve ekstradan ağır ceza almasından da adaletin yerini bulacağından da şüphemiz yoktur" dedi.

OLAY

Korkunç cinayet 12 Şubat tarihinde Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Yeni Hal yanında meydana geldi. Havalimanındaki görevini tamamlayan bir çocuk annesi Ayşegül Şimşek servisten inip eve gideceği sırada boşandığı eski eşinin bucaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yarılı kadını en yakındaki Kepez Devlet Hastanesi aciline kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen vücudunun değişik yerlerinden 15 kez bıçaklanan Ayşegül Şimşek hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Erhan Onur Eldemir suç aleti silah ile birlikte polise giderek teslim olmuştu.