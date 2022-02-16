Olay Eyüp Sultan İlçesi'ne bağlı Alibeyköy Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi; girdiği iş yerindeki "Bahşiş" kutusunu çaldı ve kaçtı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.
Eski iş yerini soydu! “Bahşiş” kutusunu çalıp kaçtı | Video
Kimlik bilgileri tespit edilen B.K. isimli şüphelinin; iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdiği belirlendi. Söz konusu iş yerinin eski çalışanı olduğu belirlenen B.K. çok kısa sürede yakalandı ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.