Haberler Yaşam Haberleri Eski iş yerini soydu! “Bahşiş” kutusunu çalıp kaçtı...
Giriş Tarihi: 16.2.2022 15:44 Son Güncelleme: 16.2.2022 16:19

Eski iş yerini soydu! “Bahşiş” kutusunu çalıp kaçtı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Eski iş yerini soydu! “Bahşiş” kutusunu çalıp kaçtı...

İstanbul’da eski iş yerine giren ve “Bahşiş” kutusunu çalarak kaçan bir kişi yakalandı.

Olay Eyüp Sultan İlçesi'ne bağlı Alibeyköy Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi; girdiği iş yerindeki "Bahşiş" kutusunu çaldı ve kaçtı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Eski iş yerini soydu! “Bahşiş” kutusunu çalıp kaçtı | Video

Kimlik bilgileri tespit edilen B.K. isimli şüphelinin; iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdiği belirlendi. Söz konusu iş yerinin eski çalışanı olduğu belirlenen B.K. çok kısa sürede yakalandı ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.

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Eski iş yerini soydu! “Bahşiş” kutusunu çalıp kaçtı...
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