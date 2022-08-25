İstanbul'da bir kişi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki kasadan 11 bin 450 lira nakit para çaldı. İnceleme başlatıldı ve güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Eski iş yerini soydu! Sivil Güven Timleri yakaladı | Video

Hırsızlık olayını; iş yerinin eski çalışanı A.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. A.K., İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. A.K. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.