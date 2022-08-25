Haberler Yaşam Haberleri Eski iş yerini soydu… Sivil Güven Timleri yakaladı
Giriş Tarihi: 25.8.2022 09:04 Son Güncelleme: 25.8.2022 09:21

Eski iş yerini soydu… Sivil Güven Timleri yakaladı

İstanbul’da eski iş yerinin kasasından 11 bin 450 lira çalan bir kişi; Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Eski iş yerini soydu… Sivil Güven Timleri yakaladı

İstanbul'da bir kişi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki kasadan 11 bin 450 lira nakit para çaldı. İnceleme başlatıldı ve güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Eski iş yerini soydu! Sivil Güven Timleri yakaladı | Video

Hırsızlık olayını; iş yerinin eski çalışanı A.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. A.K., İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. A.K. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
SON DAKİKA: Gülşen'den İmam Hatipliler için skandal sözler! O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
Emekli promosyonu hesaplama 9 bin TL'ye yaklaştı! 2022 Emekli promosyonu veren bankalar ile en yüksek ücret
Son dakika: Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var...
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika haberleri bugün: EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
YKS EK TERCİH tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?
iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
SON DAKİKA! Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef eleme adayları kimler oldu?
Schengen vizesi çileye dönüştü! Randevu ve evrak sıkıntısı vatandaşı isyan ettirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski iş yerini soydu… Sivil Güven Timleri yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA