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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Eski judocu yeni okçu

AA
Eski judocu yeni okçu
Bursa İznik'te başlayan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda ilk kez Türkiye Atlı Okçuluk Milli Takımı bünyesinde yarışan eski milli judocu Ayşe Melek Okuyucu, ikinci branşında da başarılı olmak istiyor. Türkiye Atlı Okçuluk Milli Takımı'na bu ay seçilen 41 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşe Melek Okuyucu, Uzak Doğu sporundan sonra geleneksel branşta da başarılı bir kariyer hedefliyor. Okuyucu, 10 yılı milli takımlarda olmak üzere 20 yıl müsabakalara çıkıp madalyalar, şampiyonluklar kazandığı judo kariyerini yaşadığı sakatlık nedeniyle bırakınca atlı okçuluğa yöneldi. Okuyucu, bu ay yapılan şampiyonalarda başarılı olup milli takıma seçildi.

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Eski judocu yeni okçu
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