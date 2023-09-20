Eski karısının sevgilisini öldürmüştü: Bakın nerede yakalandı!

Banu Satılmış, erkek arkadaşı Emre Helvacı ile birlikte, 15 Eylül akşamı Altındağ ilçesindeki evinin önünde eski eşi Serkan Özbaş ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Özbaş, tabancayla Helvacı'ya ateş edip vurdu. Eski eşi Banu Satılmış'ı da boynundan bıçaklayan Özbaş, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emre Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Banu Satılmış ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Serkan Özbaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.