Eski kayınbabasını öldürdü

Gaziantep'in Karataş mahallesindeki bir alışveriş merkezinin teras katında bulunan Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde meydana gelen olayda, Orhan Samancıoğlu (35) bir kaç ay önce boşandığı eşinin babası Mehmet Yaşar Yemişken'in (59) başkanı olduğu kooperatife gelerek tartıştı.

Tartışma sırasında Samancıoğlu eski kayınbabasına silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Yemişken kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.