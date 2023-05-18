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Giriş Tarihi: 18.5.2023 12:19 Son Güncelleme: 18.5.2023 13:57

Eski kayınbabasını öldürdü

Gaziantep’te bir kişi boşandığı eşinin babasını, işyerinde silahla vurarak öldürdü. Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eski kayınbabasını öldürdü

Gaziantep'in Karataş mahallesindeki bir alışveriş merkezinin teras katında bulunan Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde meydana gelen olayda, Orhan Samancıoğlu (35) bir kaç ay önce boşandığı eşinin babası Mehmet Yaşar Yemişken'in (59) başkanı olduğu kooperatife gelerek tartıştı.

Tartışma sırasında Samancıoğlu eski kayınbabasına silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Yemişken kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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Eski kayınbabasını öldürdü
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