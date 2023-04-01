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Giriş Tarihi: 1.4.2023 23:44 Son Güncelleme: 1.4.2023 23:49

Eski kayınpederini ayağından vurdu, otomobille kaçarken kazada öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sezer Karagöz (31), tartıştığı eski kayınpederi Ahmet Ö.'yü (64) tabancayla ayağından vurdu. Olaydan sonra otomobiliyle kaçan Karagöz, bozuk yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eski kayınpederini ayağından vurdu, otomobille kaçarken kazada öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamdilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Giresun'da askeri personel olduğu ve izne geldiği öğrenilen 1 çocuk babası Sezer Karagöz, çocuğunu görmek için 7 ay önce ayrıldığı eşinin babasıyla oturduğu Hamdilli Mahallesi'ndeki eve gitti. Sezer Karagöz, çıkan tartışma sonrası eski kayınpederi Ahmet Ö.'yü ayağından vurdu. Olaydan sonra 46 AFB 568 plakalı otomobiliyle kaçan Karagöz, Ceyhan istikametine doğru seyir halindeyken bozuk olan yolda direksiyon kontrolünü yitirdiği araçla takla atıp, şarampole düştü. Ağır yaralanan Karagöz hastanede yaşamını yitirdi.

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Eski kayınpederini ayağından vurdu, otomobille kaçarken kazada öldü
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