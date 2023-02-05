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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Eski kiracıları, evinin önünde öldürdü

Antalya’nın Aksu ilçesinde Recep Dulluç, telefonda tartıştığı eski kiracıları tarafından evinin önünde 3 el ateş edilerek öldürüldü. Polis, kaçakçılık yaptığı öğrenilen eski kiracıların peşine düştü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Eski kiracıları, evinin önünde öldürdü
Antalya'nın Aksu ilçesinde Recep Dulluç (39), ailesinin evinde kiracı olan ve kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla evden çıkarılan kişilerle telefonda tartıştı. Eski kiracılar daha sonra ölümle tehdit ettikleri Dulluç'un evinin önüne geldi. Kapının önüne çıkan Recep Dulluç, göğsünden 3 el ateş edilerek vuruldu. Cinayetin ardından saldırganlar kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 2 çocuk babası Recep Dulluç, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.
Baba Osman Dulluç, oğlunu öldüren kişilerin daha önce evlerinde kiracı olduğunu, kaçakçılık yaptıkları için şikâyet edip evden çıkarttıklarını söyledi. Korkunç olayın ardından polis cinayete karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Eski kiracıları, evinin önünde öldürdü
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