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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eski kız arkadaşı Derya Gül'ü (36) tabancayla vurarak öldüren Sahabe Semi Sayın (40), aynı silahla başına ateş ederek hayatına son verdi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Sahabe Semi Sayın, henüz bilinmeyen nedele eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Derya Gül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin bahçesinde tabancayla Gül'e kurşun yağdırarak öldüren Sayın, ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
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