Eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Mustafa Çöplü (16), iddiaya göre, okuldan tanıdığı M.K.'nin (16) ayrıldığı kız arkadaşıyla sevgili oldu. Bu duruma sinirlenen M.K., 2 Ocak günü, Çöplü'yü konuşmak için bir çocuk parkına çağırdı. Çöplü ile M.K. arasında kavga çıktı. Bunun üzerine M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü'yü kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Çöplü'ye yardım etmeye çalışan arkadaşı Mert K.'yi da döven şüpheliler kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 arkadaştan ağır yaralı olan Çöplü, kurtarılamadı. M.K. ve arkadaşı gözaltına alırken, Çöplü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.