Haberler Yaşam Haberleri Eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdü
Giriş Tarihi: 6.1.2023

Eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Mustafa Çöplü (16), iddiaya göre, okuldan tanıdığı M.K.'nin (16) ayrıldığı kız arkadaşıyla sevgili oldu. Bu duruma sinirlenen M.K., 2 Ocak günü, Çöplü'yü konuşmak için bir çocuk parkına çağırdı. Çöplü ile M.K. arasında kavga çıktı. Bunun üzerine M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü'yü kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Çöplü'ye yardım etmeye çalışan arkadaşı Mert K.'yi da döven şüpheliler kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 arkadaştan ağır yaralı olan Çöplü, kurtarılamadı. M.K. ve arkadaşı gözaltına alırken, Çöplü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6'lı masada yine aday yok!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Manisa'da korkunç olay! Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü
Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
Son dakika haberleri: Fırtına evinde Giresunspor’u rahat geçti! Karadeniz derbisinde kazanan 3 golle Trabzonspor…
Bakan Nebati'nin indirim çağrısına yerel zincir marketlerden yanıt: Zam yapmama kararı aldık
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA