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Giriş Tarihi: 6.1.2022 16:56

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı

AA

Ankara'da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı ve silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesinde yaşayan S.S. şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı S.B'nin bir araya gelmek isteğine olumsuz yanıt verdi.

Kız arkadaşına cep telefonuyla mesaj atarak tehdit ettiği ileri sürülen S.B, dün konuşmak için S.S'nin yanına geldi. Taşıdığı ruhsatsız silahı çıkartarak tehdit edip öpmeye çalıştığı öne sürülen zanlı, S.S'nin direnmesi üzerine bir şişedeki kimyasal maddeyi eski kız arkadaşının yüzüne fırlattı.

Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluşan S.S, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.B, alkolün vermiş olduğu etkiyle böyle bir eylemde bulunduğunu, silahı korkutmak için çıkardığını, kullanmadığını savundu.

Şüphelinin ifadesinde yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu, eski kız arkadaşının yüzüne attığı maddenin "lavabo açıcı" olduğu beyanında bulunduğu öğrenildi.

Mağdur S.S. ise şüpheliyle 4 yıllık bir ilişkisi olduğunu, ayrıldıktan sonra kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirterek polise şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliye yönelik "kasten yaralama", "cinsel saldırıya teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından soruşturma açıldı.

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Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı
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