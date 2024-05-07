Haberler Yaşam Haberleri Eski koca dehşet saçtı: Karısını 15 yerinden yanındaki erkeği ise...
Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:12

Eski koca dehşet saçtı: Karısını 15 yerinden yanındaki erkeği ise...

Antalya'da Erkan Ozan dehşet saçtı. Çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.'yi 15 yerinden birlikte gördüğü Volkan G.'yi ise 6 yerinden bıçakladı! İkili yaşam savaşı verirken Erkan Ozan gözaltına alındı.

İHA
Eski koca dehşet saçtı: Karısını 15 yerinden yanındaki erkeği ise...

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Ozan, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.'yi başka bir erkekle görünce taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.'yi 15, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden yaraladı. Volkan G., Pınar G.'yi kendine ait araca alarak Serik Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., Antalya'ya sevk edildi. Volkan G.'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile 3 yıl önce ayrıldıklarını, yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, eski eşini başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski koca dehşet saçtı: Karısını 15 yerinden yanındaki erkeği ise...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA