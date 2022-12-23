Eski koca dehşetinde yeni detaylar: Adım adım plan yapmış!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta meydana geldi. Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Levent Yelege, tabancayla eski eşi Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan'a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakan çifti, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Levent Yelege ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.