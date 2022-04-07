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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Eski koca maket bıçağıyla dehşet saçtı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Eski koca maket bıçağıyla dehşet saçtı
Antalya'da 11 ay önce boşandığı eşinin evine 2 çocuğunu görmeye giden Abuzer Aydın (41) dehşet saçtı. Bir süre evde kalan Aydın ile eski eşi Meral Demir Fesli (39) ve 10 gün önce evlendiği Erden Fesli (40) arasında tartışma çıktı. Aydın, 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Kısa bir süre sonra geriye dönen Abuzer Aydın, kapıyı içeriden kilitledi ve maket bıçağı ile eski eşi Meral Demir Fesli ile Erden Fesli'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan karı-koca hastaneye kaldırılırken, saldırgan Aydın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Eski koca maket bıçağıyla dehşet saçtı
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