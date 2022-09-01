Eski koca vahşeti

ADANA'NIN Yüreğir ilçesinde dün saat tek katlı müstakil evde yaşayan Şermin Sarı'nın (33) 05.30 sıralarında bir erkek ile tartıştığını ve daha sonra darp edildiğini gören komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde buldu. Başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğü belirlendi. Acı haberi duyan ve olay yerine gelen Sarı'nın yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Sarı'nın 2 çocuğunun olay sırasında dedesinin evinde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar soncunda talihsiz kadını 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz'ın öldürdüğü belirlendi. Ekipler tarafından her yerde aranan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Sarı'nın 4 gün önce Poyraz'dan şikâyetçi olduğu ve mahkeme tarafından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Eski eşin daha önce de karısını öldürmek istediği öğrenilirken, Sarı dün yakınları tarafından toprağa verildi.