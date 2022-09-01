Haberler Yaşam Haberleri Eski koca vahşeti
Giriş Tarihi: 2.9.2022

Eski koca vahşeti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eski koca vahşeti
ADANA'NIN Yüreğir ilçesinde dün saat tek katlı müstakil evde yaşayan Şermin Sarı'nın (33) 05.30 sıralarında bir erkek ile tartıştığını ve daha sonra darp edildiğini gören komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde buldu. Başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğü belirlendi. Acı haberi duyan ve olay yerine gelen Sarı'nın yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Sarı'nın 2 çocuğunun olay sırasında dedesinin evinde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar soncunda talihsiz kadını 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz'ın öldürdüğü belirlendi. Ekipler tarafından her yerde aranan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Sarı'nın 4 gün önce Poyraz'dan şikâyetçi olduğu ve mahkeme tarafından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Eski eşin daha önce de karısını öldürmek istediği öğrenilirken, Sarı dün yakınları tarafından toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere promosyon müjdesi: Başvuru süresi uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski koca vahşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA