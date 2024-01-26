Eski koca vahşeti

Esenyurt'ta yaşayan Ömer A., gece yarısı eski eşi Muradiye A'nın evine giderek genç kadını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı mahalledeki evine dönen Ömer A. daha sonra kendi canına kıydı. Ömer A'yı bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Ömer A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İnceleme yapılan dairenin önünde bekleyen Ömer A'nın yakınları, sinir krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Muradiye A'nın Ömer A. ile müşterek biri 2,5 yaşında olmak üzere 4 çocuğu olduğu öğrenildi.