Haberler Yaşam Haberleri Eski kocamla buluşmaya gidiyorum demişti: Vahşet böyle ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 4.5.2023 13:46 Son Güncelleme: 4.5.2023 13:46

Eski kocamla buluşmaya gidiyorum demişti: Vahşet böyle ortaya çıktı!

İstanbul Tuzla’da geçtiğimiz hafta çalılıklar arasında öldürülmüş olarak bulunan 33 yaşındaki Dilek Kayacan’ın 4 ay önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro dedektifleri şüpheli koca Medeni A.’yı saklandığı adreste gözaltına aldı. Dilek Kayacan'ın olay günü yaşadığı sığınma evinden "Eski kocamla buluşmaya gidiyorum." diyerek ayrıldığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğinde suçlamaları kabul etmeyen Medeni A. adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski kocamla buluşmaya gidiyorum demişti: Vahşet böyle ortaya çıktı!

Tuzla'da 27 Nisan 2023 tarihinde çalılılık alanda ceset gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin 10-15 gün önce bırakıldığı, 25-30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp kurumunda yapılan incelemede kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALIRYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, dedektifler önce cesedin kimliğini tespit etti. Öldürülen kişinin 4 çocuk annesi Dilek Kayacan olduğu belirlendi. Dilek Kayacan'ın 2022 yılının Aralık ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı, ardından gidecek bir yeri olmaması nedeniyle Kadın Sığınma evinde kaldığı tespit edildi. Polis, Dilek Kayaca'nın son olarak 13 Nisan 2023 tarihinde Sığınma evinden ayrıldığını, giderken arkadaşlarına "Eski kocam çağırdı. Onunla buluşmaya gidiyorum." dediği iddia edildi.

KATİL ESKİ KOCA ÇIKTI

Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak Sığınma evinden çıkan kadının bir süre yalnız yürüdüğünü ardından yok kenarında bir otomobile bindiğini tespit etti. Yapılan incelemede bu aracın cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği görüldü. Polis şüpheli olarak aranan koca Medeni A'nın izini kısa sürede buldu. Gözaltına alınan Medeni A., Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelinin sorgusu sırasında cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Medeni A., Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski kocamla buluşmaya gidiyorum demişti: Vahşet böyle ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA