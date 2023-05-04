Eski kocamla buluşmaya gidiyorum demişti: Vahşet böyle ortaya çıktı!

Tuzla'da 27 Nisan 2023 tarihinde çalılılık alanda ceset gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin 10-15 gün önce bırakıldığı, 25-30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp kurumunda yapılan incelemede kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALIRYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, dedektifler önce cesedin kimliğini tespit etti. Öldürülen kişinin 4 çocuk annesi Dilek Kayacan olduğu belirlendi. Dilek Kayacan'ın 2022 yılının Aralık ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı, ardından gidecek bir yeri olmaması nedeniyle Kadın Sığınma evinde kaldığı tespit edildi. Polis, Dilek Kayaca'nın son olarak 13 Nisan 2023 tarihinde Sığınma evinden ayrıldığını, giderken arkadaşlarına "Eski kocam çağırdı. Onunla buluşmaya gidiyorum." dediği iddia edildi.