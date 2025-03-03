Eski kocanın kıskançlık krizi cinayetle bitti

Konya'da yaşayan Özgür Çınar (39) ile 3 kızının annesi Şüheyda Akın (37), bir yıl önce boşandı. Akın bir süre önce de Faruk Öksüzoğlu (42) ile dini nikâhla yeniden evlendi. Bunu öğrenince kıskançlık krizine giren Çınar, önceki akşam çiftin yaşadığı merkez Selçuklu ilçesindeki apartmana geldi. Yanında getirdiği tabancayı çıkaran Çınar, bahçede bulunan Şüheyda Akın ve Faruk Öksüzoğlu'na kurşun yağdırdı. Şüheyda Akın bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden vurulurken saldırgan ise kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Öksüzoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, katil zanlısı Özgür Çınar'ı kısa sürede saklandığı adreste yakaladı. Özgür Çınar ifadesinde kızlarının belirli günlerde annesinde kaldığını, kızlarının Öksüzoğlu ile aynı ortamda bulunmasından rahatsız olduğu için saldırı düzenlediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.