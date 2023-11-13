Eski kocası doğum gününde öldürdü

Korkunç cinayet Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Bektaş'ın 18 yıllık evliliğin ardından 6 ay önce boşandığı eski eşi Tuncay Sağ, önceki gün akşam saatlerinde Bektaş'ın evine geldi. Aynı zamanda teyze çocukları olan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sırasında Sağ, 3 çocuğunun annesi olan Bektaş'a bıçakla saldırarak boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Bektaş, eline geçen bardağı mutfak penceresinden atarak çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan Tuncay Sağ olay yerinden kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden katil zanlısı Sağ gözaltına alındı. Sağ'ın ifadesinde, "Çamaşırlarımı yıkatmak için evine gitmiştim. Mutfakta konuşurken gideceği düğünde giyeceği elbisenin resmini gösterdi. 'Senle evliyken bunları bana giydirmiyordun' dedi. Bir anda çok sinirlendim. Silahımı çıkarak ateş ettim. Ancak silahım el yapımı olduğu için elimde parçalandı. Ben de mutfakta bulduğum ekmek bıçağını boğazına sapladım" dedi. Cinayet gününde Pınar Bektaş'ın doğum günü olduğu ve 7 yaşındaki kızının da olay sırasında evde bulunduğu ve odalardan birinde saklandığı ortaya çıktı. Bektaş'ın cenazesi Gazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.